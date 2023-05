Inter in finale Champions | Milan piegato 1-0 nel ritorno

MILANO. L'supera il Milan per 1 - 0 nella gara di ritorno della semifinale di Champions League. Il gol di Lautaro Martinez al 74'. Con questo risultatoindi Champions League per la prima volta dal 2010. Il 10 giugno a Istanbul i nerazzurri affronteranno la vincente dell'altra semifinale tra Real Madrid e Manchester City.Lautaro Martinez sblocca la semifinale di ritorno contro il Milan al 75' grazie ad un assist di Romelu Lukaku. I nerazzurri approdano così in...ROMA - La presenza di un'italiana era già certa da quando Milan esi sono ritrovate a giocarsi da avversarie la semifinale, ma dopo il derby di ritorno andato ...sarà protagonista della...

Come prevedibile il Milan prova a partire all’attacco, cercando immediatamente di segnare per mettere pressione all’Inter. La gara è nervosa e molto spezzettata, ma è la squadra di Pioli la prima a re ...A San Siro i rossoneri hanno l'obiettivo di ribaltare il doppio gol di svantaggio del match d'andata, con un Rafa in più. Tutti a disposizione a parte Skriniar per i "padroni di casa" ...