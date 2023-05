Inter in finale Champions | Milan piegato 1-0 nel ritorno

Rimonta fallita, il Milan perde il quarto derby del 2023 contro l'ed esce dalla Champions League: decisiva la rete di Lautaro per l'1 - 0. Al termine del match perso contro i nerazzurri, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di ...Ladi Istanbul, dove l'entra da sfavorita qualunque sia l'avversaria tra Real Madrid e Manchester City (servirà qualcosa più di un'impresa), è la ciliegina sulla torta. Torna a giocarsi ...Commenta per primo Hakan Calhanoglu , centrocampista turco dell', ha analizzato così a Mediaset la vittoria nel derby contro il Milan e l'arrivo alladi Champions League. EMOZIONI E CAMMINO - 'Due mesi fa dicevo che era un sogno. Oggi siamo in...

Inter-Milan risultato 1-0: gol di Lautaro, nerazzurri in finale di Champions Corriere della Sera

Non so cosa ci sia questa sera, ho un torneo di pinacolo con tre pensionati, io ignoro tutto» Io non so niente della Finale di Champions League Milan-Real Madrid. SIMPATIA – Leo… Leggi ...Grazie alla vittoria per 1-0 contro il Milan, l’Inter è diventata la prima finalista della Champions League 2022-23. Dopo il 2-0 della semifinale d’andata, la rete firmata da Lautaro Martinez nel ...