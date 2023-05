Inter e Milan | la Champions non fa miracoli | quanto incide sui bilanci un’eventuale finale

Dagli sfottò dell'avvocato Prisco e Diego Abatantuono alle dichiarazioni di alcuni doppi ex di, ricordiamo le frasi più 'iconiche' nella storia del derby milanese. La semifinale di Champions è in diretta stasera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky ...Commenta per primo Il giorno è arrivato: staserasi sfideranno a San Siro per il ritorno della semifinale di Champions League. In palio un posto a Istanbul dove Inzaghi o Pioli aspetteranno la vincente di Manchester City - Real Madrid .... capitan Cesare Maldini e del match winner Altafini ('E bravo il nostro caro vecchio! La ... un ex rappresentante di combustibili lancia l'al vertice del campionato italiano, e poi in Europa ...

La Lombardia è rossonera, al sud comanda l'Inter: la mappa del tifo La Gazzetta dello Sport

“Il derby dei derby”, titola centralmente in prima pagina La Gazzetta dello Sport, verso la semifinale di ritorno tutta italiana. Champions, Inter-Milan: round finale.Per Antonio Cassano il Milan non ha nessuna speranza di ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter e ...