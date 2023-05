Inter | Dimarco capo ultras fa venire giù lo stadio | ' Chi non salta rossonero'

(Di martedì 16 maggio 2023) MILANO - Una finale di Champions League è il sogno di ogni calciatore e raggiungerla battendo il Milan in un doppio emozionante derby era quello di Federico, esterno dell'che in ...

MILANO - Una finale di Champions League è il sogno di ogni calciatore e raggiungerla battendo il Milan in un doppio emozionante derby era quello di Federico, esterno dell'che in nerazzurro è cresciuto fin dai tempi delle giovanili. Un senso di appartenenza totale per lui, che alla fine della semifinale di ritorno si è 'trasformato' in un ...Da Gosens e Lukaku, entrati al posto die Dzeko, sarebbe nata l'azione del gol interista. LUKAKU - LAUTARO - La squadra di Pioli non trovava sbocchi, l'difendeva con estrema facilità e ...... Inzaghi manda in campo Lukaku al posto di Dzeko e Gosens per. Un cambio anche nelle file ... l'ne approfitta immediatamente e in modo letale colpisce con il suo uomo simbolo: Lautaro ...

Champions, festa Inter. Dimarco lancia cori e San Siro trema Tutto Juve

E' iniziata la festa in casa Inter: la squadra di Simone Inzaghi è volata in finale di Champions League dopo il successo contro il Milan ...L'Euroderby è affidato al fischietto francese Clement Turpin, con Nicolas Danos e Benjamin Pages come assistenti. Stephanie Frappart nelle vesti di quarto ufficiale, ...