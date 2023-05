Inter | Darmian | 'La finale ripaga tutti i sacrifici | ora ce la giocheremo'

Dopo un tiro dalla distanza di Barella Olivier Giroud viene anticipato damentre sta per ... Al 14' altra occasione, stavolta con Barella. Maignan fa una gran parata sul suo destro dopo ...Dopo qualche minuto di manovra sterile del Milan è ancora l'a rendersi pericolosa prima con ... il portoghese vince un contrasto cone dopo essere entrato in area si porta la palla sul ...... ma all'improvviso Leao fino a quel momento inesistente fa il Leao, va via a, s'incunea in area e calcia a incrociare sfiorando il palo. La risposta dell'è veemente, su una punizione ...

Inter-Milan, Darmian: “Ci giocheremo nel migliore dei modi la finale” Pianeta Milan

"Provo tanto orgoglio e soddisfazione, abbiamo meritato questa finale con grandi due partite. Ora ce la giocheremo nel migliore dei modi, è qualcosa che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti nel corso ...L’allenatore dell’Inter ha conquistato la finale di Istanbul vincendo anche il derby di ritorno contro il Milan.Lautaro firma il gol: «Me lo sentivo, lo avevo detto ai compagni nello spogliatoio» ...