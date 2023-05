Inter | Bastoni | “Milan sarà agguerrito Una cosa sarà importante…”

3 Mancano poche ore al derby e il clima a Milano è rovente per la semifinale di ritorno di Champions League. Alessandroè il protagonista dl Matchday Programme di- Milan e torna sul percorso dei nerazzurri: 'Tutto il nostro cammino è stato importante. Nel girone in molti ci davano per spacciati e invece ...Spazio allora a Onana tra i pali, mentre Darmian , Acerbi eformano il terzetto difensivo tutto italiano. Sulle fasce pronti ad agire Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, con Calhanoglu a ...- Milan: probabili formazioni(3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi,; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...

Inter: Acerbi vale Bastoni, ma il riscatto è in dubbio Calciomercato.com

Mancano poche ore al derby e il clima a Milano è rovente per la semifinale di ritorno di Champions League. Alessandro Bastoni è il protagonista dl Matchday Programme di Inter-Milan e torna sul percors ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...