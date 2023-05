Inter | andamento dei prestiti | Pinamonti non incide | Agoumé retrocede

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Andreacade con tutto il Sassuolo proprio contro i nerazzurri. In Francia, la matematica condanna il Troyes di Lucien. RIEPILOGO– Si iniziano a tirare le fila per i giocatori dell’attualmente in prestito in altre realtà. La stagione di Andreaa Sassuolo continua a non brillare. E l’attaccante 24enne non può nulla proprio contro i nerazzurri, che si impongono 4-2 sui neroverdi. Va decisamente meglio invece a Lorenzo Pirola. Il difensore classe 2002 è protagonista in positivo nell’1-0 con cui la Salernitana vince contro l’Atalanta. In Francia arrivano invece le note dolenti. L’Auxerre di Ionut Radu cade in casa del Brest, ...