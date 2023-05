Intelligenza Artificiale

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 16 maggio 2023) Lo sviluppo dell’continua a far discutere in Italia e nel mondo. Se Francesco Caio, manager con un passato in Olivetti, Merloni, Cable & Wireless, Avio, Poste e Saipem intervistato recentemente ha affermato che l’AI rappresenta “Una straordinaria occasione per l’Europa per recuperare uno spazio da protagonista tra i due grandi blocchi che si sono formati sfruttando le prerogative dell’Ai: Cina e America. Fanno da contraltare tanti protagonisti e pionieri dell’evoluzione dell’che denunciano i potenziali pericoli che può portare per il futuro dell’umanità. Pensiamo tra i tanti ad Elon Musk, Mustafa Suleym, Geoffrey Hinton, Steve Wozniak, Evan Sharp, Chris Larsen e Licia Troisi. Proprio per approfondire questo dibattito...