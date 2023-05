Intelligenza Artificiale

(Di martedì 16 maggio 2023) Lo sviluppo dell’continua a far discutere in Italia e nel mondo. Se Francesco Caio, manager con un passato in Olivetti, Merloni, Cable & Wireless, Avio, Poste e Saipem intervistato recentemente ha affermato che l’AI rappresenta “Una straordinaria occasione per l’Europa per recuperare uno spazio da protagonista tra i due grandi blocchi che si sono formati sfruttando le prerogative dell’Ai: Cina e America. Fanno da contraltare tanti protagonisti e pionieri dell’evoluzione dell’che denunciano i potenziali pericoli che può portare per il futuro dell’umanità. Pensiamo tra i tanti ad Elon Musk, Mustafa Suleym, Geoffrey Hinton, Steve Wozniak, Evan Sharp, Chris Larsen e Licia Troisi. Proprio per approfondire questo dibattito...

Articoli più letti L'sta diventando un grosso problema per Spotify di Amanda Hoover Individuato il secondo caso al mondo di persona resistente a una forma ereditaria di ...... che ha sempre cercato di preservare l'utilizzo dell'da parte delle forze dell'ordine. La 'macchina della verità' alle frontiere di cui l'Europa preferiva non parlare Il ...... come Compose, la funzione che permette di chiedere a Bing di scrivere un messaggio per noi sulla base di una breve richiesta, e la funzione Traduttore con. Il chatbot Bing ...

Dimitri Kallianiotis e Vey-Sern Ling (UBP): così come la robotica ha automatizzato il lavoro manuale nelle fabbriche, l'IA generativa potrebbe avere un impatto profondo sui settori legale, marketing, ...Parlare di commercio non è mai facile, soprattutto in un'epoca storica complicata, con l'assestamento della filiera e l'ominicanalità. Per fare un punto, abbiamo incontrato Roberto Liscia, Presidente ...