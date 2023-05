Inizia domani la campagna abbonamenti della Roma per il 2023-2024

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) La stagione 2022-non è ancora finita e soprattutto alcuni verdetti fondamentali per le casse e il futuro delle squadre non sono stati ancora emessi, ma alcune società stanno già impostando il prossimo anno, non solo da un punto di vista di mercato.infatti lalancerà la suaper la stagione, che sarà strutturata in due fasi. Nella prima, cheproprioalle ore 11.00 e durerà fino alle 16.00 di giovedì 8 giugno, sarà possibile rinnovare la tessera per chi l’ha acquistata quest’anno. Poi inizierà una seconda fase con start il 9 giugno. Per chi rinnoverà l’abbonamento, nel 60% dei casi non ci sarà alterazione di prezzo, mentre per chi comprerà l’abbonamento nella prima fase, avrà ...