Influencer crea una copia di sé con l’intelligenza artificiale | 1 dollaro al minuto per parlarle | così guadagna “oltre 76mila dollari a settimana”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Quasi 2 milioni di follower su Snapchat, 23 anni e un’idea che le ha rivoluzionato la vita. Pochi in Italia conoscono la storia di Caryn Marjorie,americana che, da qualche tempo, esiste anche in una versione. Due Marjorie, dunque, due diversi tipi di interazione. La prima – quella in carne e ossa – pubblica quotidianamente video e contenuti online; la seconda (un’IA) è disponibile 24 ore su 24 per chattare con i fan. Grazie alla tecnologia di Forever Voices, la ragazza hato, di fatto, una sua riproduzione automatica, un’intelligenza capace di interagire con i followers a suon di messaggi vocali su Telegram, al prezzo di unal. Stando a quanto scritto dalla stessasu Twitter, ad oggi gli iscritti sarebbero 10mila. Una miniera d’oro, ...