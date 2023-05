(Di martedì 16 maggio 2023) L’corre, ma un po’ meno delle aspettative. Questo l’ultimo dato che arriva dall’Istat che ha visto lievemente al ribasso le stime secondo cui ad aprile i prezzi sono cresciuti dello 0,4% su base mensile e dell’8,2% su base annua quando, secondo le precedenti stime, quest’ultimo dato sarebbe dovuto essere dell’8,3%. Insomma il dato cambia di poco o niente e non si può di certo gridare al miracolo, anzi resta il fatto che l’continua a galoppare tanto che, secondo il Codacons, si prospetta una stangata da 2.398 euro in più a famiglia. Secondo il presidente dell’associazione dei consumatori, Carlo Rienzi, la frenata dell’registrata negli ultimi due mesi “si è rivelata una illusione ottica dovuta al ribasso delle bollette di luce e gas” e, soprat, l’aggravio per le tasche delle famiglie ...

E' un periodo storico in cui molti dipendenti privati stanno chiedendo un aumento di stipendio per adeguare il salario all'. Il rincaro non riguarda solo i consumi ma anche i ...E faranno i conti con un', causata essenzialmente dall'insostenibilità del debito pubblico; anche se i politici locali preferiscono spiegazioni più naïf, riconducibili ad aspetti ...L'economia italiana crescerà più del resto dell'Europa. Nonostante questo, però, le famiglie italiane devono fare i conti con un'che, anche per gli effetti della guerra, sta facendo crollare il potere d'acquisto degli italiani. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 15 maggio ...

Inflazione galoppante ma per la Meloni va tutto alla grande LA NOTIZIA

Inflazione galoppante e salari al palo ma per la Meloni va tutto alla grande. Il Centrodestra pensa a tutto tranne a chi è in difficoltà ...L'instabilità in Turchia continua a pesare sulle azioni e sulle obbligazioni turche, ma soprattutto sta affossando sempre più la lira turca ...