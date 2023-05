Infiltrazioni ' ndrangheta nell' imprenditoria del Nord | imputato ex assessore Rosso

... di fronte alla Corte d'Appello di Torino, nell'aula bunker del carcere Lorusso e Cutugno, il processo di secondo grado Carminius , contro ledella 'nel mondo dell'...È cominciato questa mattina, di fronte alla Corte d'Appello di Torino, nell'aula bunker del carcere Lorusso e Cutugno, il processo di secondo grado Carminius, contro ledella mafia calabrese nel mondo dell'imprenditoria e della politica torinese. Tra gli imputati Roberto Rosso , ex assessore regionale di Fratelli d'Italia, arrestato il 20 dicembre 2019 ..." Ringrazio Fabio che mi ha consentito di parlare dicriminali nel tessuto ... Nel 2010, ad esempio, nel programma Vieni via con me Saviano disse che " al nord la 'interloquisce ...

