Infidel | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilsembra tratto da una, ma in realtà non è così o almeno non del tutto. Scritto e diretto dall’americano-iraniano Cyrus Nowrasteh, ilracconta la vicenda di Doug Rawlins (Jim Caviezel), che durante una conferenza in Egitto viene rapito dal regime iraniano che decide di imprigionarlo con l’accusa di spionaggio. Nowrasteh si èa una serie di fatti realmente accaduti che vedono al centro degli americani che sono stati rapiti, imprigionati o comunque trattenuti forzatamente in Iran. Tra le varie vicende che ha amalgamato ci sono in particolare quelle di Michael White, Xiyue Wang, Robin Shahini e soprattutto quello di Robert Levinson, quest’ultimo la fonte d’ispirazione principale di. Nowrasteh, proprio per questo suo rapporto ...