Infidel stasera su Rai 4 | trama e cast del thriller politico con James Caviezel

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 maggio 2023) Rai 4in prima serata manda in ondae curiosità delcon, 16 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda, film statunitense del 2020. La pellicola è undiretto da Cyrus Nowrasteh, autore anche della sceneggiatura., curiosità,e trailer del lungometraggio.Il giornalista americano Doug Rawlins viene rapito da alcuni membri del regime iraniano mentre si trova al Cairo, in Egitto, dove si era recato per partecipare a una conferenza. Sua moglie Liz, un funzionario del Dipartimento di Stato, ...