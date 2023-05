Infidel | la recensione | Jim Caviezel in un thriller sullo scontro di religioni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 maggio 2023) Ladi, film dove un giornalista americano di fede cristiana viene rapito in Medio Oriente, dopo aver tenuto un controverso discorso in diretta televisiva. Stasera su Rai4. Chi meglio di Jimpoteva vestire i panni di un cristiano perseguitato in Medio Oriente per via della sua fede? D'altronde era stato proprio lui a portare la croce nel noto film di Mel Gibson, ovvero quel La passione di Cristo (2004) ora in odore di resurrezione nel già annunciato sequel. Il ruolo più famoso di una carriera onesta, tra alti e bassi, e che qui si rispecchia perfettamente in questa produzione ideologicamente schierata a cominciare fin dal titolo: d'altronde ormai da tempo l'attore partecipa a convegni teologici e non si è mai sottratto a criticare proposte di legge …