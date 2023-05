Infidel è basato su una storia vera? Cosa sappiamo del thriller politico | trama | cast e curiosità

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 16 maggio 2023)è unuscito nel 2020 e diretto da Cyrus Nowrasteh. In occasione della messa in onda su rai 4, non resta che scoprire qualdi più su. Film: una? LaNon èsu una, ma è unadi finzione. Tuttavia, il film affronta temi politici e sociali attuali, aggiungendo un elemento di suspense eche lasciano ipotizzare l’ispirazione a fatti realmente accaduti. Ladisegue un blogger americano di nome Doug Rawlins (interpretato da Jim Caviezel) che viene rapito durante un ...