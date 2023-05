Il padre era Pino Mango , morto prematuramente a causa di un, e la mamma è Laura Valente , ex cantante dei Matia Bazar . Era la favorita dell'edizione di Amici 22 anche se,l'...... mentre si affanna a tenere in vita il padre di lei, un anziano quasi stroncato da un. ... La fede, magnifica ossessione nella cinematografia di Scorsese, si manifesta in modo evidenteil ...... il cantautore morto nel 2014 dopo essere stato colto improvvisamente da. Angelina, classe ... Il terzo inedito che la giovane promessa della musica ha presentatoil talent s'intitola Ci ...

Infarto durante lavori di restauro in chiesa, muore operaio - Sardegna Agenzia ANSA

Un muratore di 64 anni, Raimondo Lecca, di Selargius (città metropolitana di Cagliari) è morto questa mattina mentre lavorava nel cantiere all'interno della chiesa di Guamaggiore. (ANSA) ...La storia di Koume, un meticcio del e Chiba Riding Park, in Giappone, premiata dai vigili del fuoco per il suo gesto eroico: ha notato un 50enne in fin di vita e ha attirato l'attenzione dello staff, ...