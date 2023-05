(Di martedì 16 maggio 2023) CONGIUNTURA. Nel primo trimestre la produzione si arresta dopo due anni e mezzo di sviluppo continuo. Ma le commesse aumentano e l’occupazione è in rialzo. Per l’artigianato prosegue l’andamento positivo.

... guideranno la nuova fase, improntata alla ulterioree allo sviluppo, che si fonda sul ... tra gli altri incarichi ricoperti, è stato amministratore di Banca Popolare Commercio), a ...... sia pur con alcuni segnali di rallentamento per il comparto. In particolare, in ... commercio e servizi proseguono invece sul nostro territorio i rispettivi percorsi diin tutti gli ......grande professionalità artistica e tecnica del cinema e continua a rendere protagonisti l'...dei risultati e l'importanza industriale che si riscontra anche nell'occupazione e nella...

Industria, crescita zero ma più ordini

