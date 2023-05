India | tre minorenni massacrano un amico 12enne e nascondono il cadavere in un sacco | “Ispirati dalle serie tv”

Leggi su tpi

(Di martedì 16 maggio 2023) Tre ragazzidi 11, 14 e 16 anni hanno strangolato il lorodi 12 anni con la catena di una bicicletta, gli hanno fracassato la testa con una pietra e poi tagliato la gola con un coltello affilato in un villaggio nel distretto di Seoni nel Madhya Pradesh, in. Ieri la polizia ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del crimine quando una passante ha notato in strada una borsa con del sangue che colava. Ildella vittima era stato nascosto in undi polietilene gettato su un mucchio di sassi vicino l’abitazione dei tre giovani. “Il trio, rispettivamente di 16, 14 e 11 anni, inclusi due fratelli, ha chiamato il ragazzo di 12 anni in un luogo deserto nel villaggio di Magarkatha, a circa 28 km dal quartier generale del distretto di Seoni”, ha dichiarato l’ispettore ...