Incubo cavallette in Sardegna | “Così è la fine” La disperazione degli agricoltori della piana di Ottana

(Di martedì 16 maggio 2023) “Il mio terreno è invaso dalleappena nate, ho segnalato la schiusa 20 giorni fa, ma non ci sono i mezzi per intervenire. La Regione mobiliti nuovi mezzi entro 15 giorni, altrimenti qui sarà una catastrofe”. A gridare all’Ansa la suaè Tonino Siotto, allevatore di Ollolai che ha un pascolo di 150 ettari a Olzai, già tutti invasi dalle neonate locuste. “Quest’anno si annuncia un’infestazione di proporzioni devastanti rispetto agli anni passati – denuncia Siotto – gli uomini di Forestas ci dicono che sono già invasi 160mila ettari di oltre 26 paesidicontro i 60mila ettari dello scorso anno. E stiamo parlando diche ancora non volano. Se non si interviene subito, già a giugno le locuste arriveranno nei paesi di montagna e anche nelle ...