Incidente con il furgone di lavoro | Cristian muore a 19 anni | lo stava riportando in sede prima di finire il turno

Ce l'ho messa tutta, sai 'dopo il pranzo di Pasqua, il piccolo Leonardo non ce l'ha ... in genere, non mi viene da piangere quando mi prendo cura di loro ete, a tratti, dovevo ...... praticava kickboxing: 'immensa tristezza - si legge nel post del Team Vallecamonica Kickboxing Italia - siamo a informare della prematura scomparsa di Cristian Poletto a causa di un......di materiale radioattivo in caso di: questo elemento ha infatti un punto di ebollizione molto più elevato di quello dell'acqua (1749 gradi Celsius contro 100 °C) e si solidifica...

Incidente in corso dei Mille, si schiantano con un Suv contro la ringhiera del Ponte Ammiraglio PalermoToday

Incidente stradale avvenuto intorno alle 5.00 di oggi, martedì 16 maggio in via Garibaldi. Una persona mentre transitava con la bicicletta lungo via Garibaldi è stata investita. I soccorsi. Sul posto ...Nel corso della notte, personale delle Volanti, mentre procedeva al controllo di alcuni individui in piazza Stazione Acquicella, a distanza notava che un giovane saliva repentinamente a bordo di un’au ...