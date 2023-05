Le violenze in corsoda oltre un mese non cessano, ma anzi sembrano inasprirsi, con un bilancio di più di mille morti, secondo le autorità sanitarie. Lo scrive al Jazeera pubblicando sul suo sito un reportage ...... agli ordini di Mohammed Hamdan Daglo,nonostante l'ennesima tregua invocata mentre sono ... A causa delle continue violenze in, l'Unicef stima che 82mila bambini siano già fuggiti nei ...approfondimento Guerra in, le battaglienonostante la tregua "Non è un cessate il fuoco" "Questo non è un cessate il fuoco. Questa è un'affermazione dei loro obblighi ai sensi del ...

In Sudan proseguono da oltre 1 mese gli scontri, 1.000 morti - Africa Agenzia ANSA

Le violenze in corso Sudan da oltre un mese non cessano, ma anzi sembrano inasprirsi, con un bilancio di più di mille morti, secondo le autorità sanitarie. Lo scrive al Jazeera pubblicando sul suo sit ...Voce di pace, viveva barricata in casa con la sua famiglia a Omdurman, ma è stata comunque raggiunta da un colpo di mortaio. È la ...