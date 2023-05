In Messico | portiere segna un gol direttamente sul rinvio VIDEO

(Di martedì 16 maggio 2023) In, ildell’Atletico Morelia hato un golcon undella propria area: è accaduto nei minuti di recupero della semifinale dei playoff della Liga de Expansion, la serie B messicana, sul campo del Celaya. Il 26enne Santiago Ramirez ha approfittato del fatto che il collega della squadra di casa si era spinto in attacco nel tentativo disperato di pareggiare (erano sotto 2-1 nella partita e 3-2 nel computo totale). L’altro, Allison Revuelta, ha tentato il colpo di testa su una punizione battuta in mezzo all’area, ma la palla è stata parata agevolmente da Ramirez, che ha immediatamente rinviato: un lancio lunghissimo e rimbalzato due volte nell’area avversaria, prima di insaccarsi al centro della porta incustodita. La rete ha scatenato ...

