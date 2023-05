In Kenya è un pessimo momento per la convivenza tra leoni e pastori Il Post

Dieci esemplari uccisi in una settimana perché minacciosi per l’uomo: tra loro anche Loonkiito, il più vecchio dell’Africa ...Un predicatore noto per le idee estreme è accusato di aver convinto centinaia di seguaci a lasciarsi morire di fame «per incontrare Gesù» ...