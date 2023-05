In Emilia Romagna allerta rossa anche domani 

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Ancoradomani sulle zone dell'più colpite dalle piogge e dal maltempo, dal Bolognese, al Ravennate alla. In arancione, per criticità idraulica e idrogeologica, solo la pianura e la costa ferrarese da un lato e un lembo della pianura tra Modena e Reggio, mentre è in giallo la parte più occidentale dell'. Per domani mercoledì 17 maggio permarrà una circolazione depressionaria con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in progressiva attenuazione. Si prevede il perdurare di piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con ...

Maltempo in, pronto soccorso allagato a Riccione: chiude tutto Il maltempo continua ad abbattersi impietoso sulle regioni del nord adriatico. In, già fiaccata da un'altra grave ...Dalla mezzanotte di oggi l'ha raggiunto nuovamente il livello massimo di attenzione. In pericolo anche le Marche, specie Senigallia. Migliora da ieri la situazione nella Sicilia occidentale che passa dall'...Alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Monterenzio , nel Bolognese, per una colata di fango che ha interessato un complesso di abitazioni. Lo comunicano gli stessi pompieri, che ...

Maltempo in Emilia-Romagna e Marche, allerta frane ed esondazioni: tutti gli aggiornamenti. Riccione allagata. Un ... La Repubblica

il Paese è scosso da eventi estremi di maltempo, con allagamenti, traghetti e trasporti pubblici in difficoltà e danni ...(ANSA) - RICCIONE, 16 MAG - In una giornata difficile con la città - come tutta la Romagna, dalle alture alla costa - flagellata dalla pioggia sin dalla scorsa notte e con i sottopassi allagati c'è ...