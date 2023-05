In Emilia Romagna allerta rossa anche domani 

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Ancoradomani sulle zone dell'più colpite dalle piogge e dal maltempo, dal Bolognese, al Ravennate alla. In arancione, per criticità idraulica e idrogeologica, solo la pianura e la costa ferrarese da un lato e un lembo della pianura tra Modena e Reggio, mentre è in giallo la parte più occidentale dell'. Per domani mercoledì 17 maggio permarrà una circolazione depressionaria con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in progressiva attenuazione. Si prevede il perdurare di piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con ...

"La realtà ha superato le peggiori previsioni". Inizia così il messaggio di Stefano Bonaccini , presidente dell', dove da diverse ore i cittadini sono alle prese con le conseguenze di forti precipitazioni . In un video condiviso sui social, il governatore emiliano fa un primo bilancio della ...Lo ha detto in serata il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, sottolineando come sullasiano state destinate 200 unità aggiuntive dei Vigili del fuoco e 200 volontari, ...Novecento persone evacuate in, con strutture allagate e fiumi in piena o esondati, tanto anche a Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti. Anche Marche e Abruzzo sono alle prese con frane e fango mentre ...

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: 1000 evacuati, un disperso a Forlì Sky Tg24

“ Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero ”. Co ..."La realtà ha superato le peggiori previsioni - sono le parole del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini -. La realtà è davvero drammatica in molte zone dell'Emilia-Romagna. Avevamo ...