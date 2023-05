Imola | il fiume in piena minaccia il circuito a pochi giorni dal Gran Premio | evacuato il paddock – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 16 maggio 2023) L’ondata di maltempo che imperversa dalla scorsa notte in particolare su Marche ed Emilia-Romagna sta interessando, tra le altre, anche la città di. Sotto i riflettori più di altre nella zona, perché è qui che trasi dovrebbe correre ildel “Made in Italy e all’Emilia Romagna”. Considerata ladelSanterno, che scorre a ridosso dell’autodromo della città, la Protezione Civile ha disposto oggi l’evacuazione del. La decisione, precisano le autorità, è stata presa in via precauzionale, e non a seguito di un allagamento, e al momento il GP, in programma dal 19 al 21 maggio, non viene ritenuto a rischio di cancellazione. Nella Regione l’allerta rossa maltempo per rischio idraulico e idrogeologico è comunque ...