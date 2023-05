Imola | esonda il fiume Santerno | Autodromo evacuato

(Di martedì 16 maggio 2023) Venerdì 19 maggio prenderà ufficialmente il via, con le prime prove libere, il week end del gran premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna , sullo storico circuito diintitolato a Enzo e ...

In particolare, aè stata predisposta la chiusura di tutte le scuole e degli impianti sportivi , oltre che di alcune strade che attraversano tratti considerati potenzialmente pericolosi per la ......anche la SP 51 'Medicina - Bivio Selice' al km 10+000 localita' Casa Bettola nel comune di. ...il fiume Savio a Cesena Il fiume Savio a Cesena sta esondando. Le acque hanno rotto gli argini ...... 'Basta affitti insostenibili' LE FOTO Fotogallery - Castel Maggiore (Bologna) allagata per maltempo VIGILI IN AZIONE Fotogallery - Il Sillarotrae Massa Lombarda 'Scusate il ritardo'. ...

Il fiume Santerno è esondato invadendo il paddock dell'Autodromo, che è stato evacuato: ecco la situazione attuale ...Il maltempo sta flagellando l’Emilia-Romagna e nella zona di Imola preoccupa il livello del fiume Santerno, proprio in zona autodromo: parte della pista che nel fine settimana ospiterà il GP di F1 è ...