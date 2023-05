Imballaggi in alluminio | nel 2022 riciclate oltre 60 mila tonnellate

Il consorzio CIAL ha illustrato i dati relativi al 2022 sugliin, testimoniando come il trend della raccolta differenziata e del riciclo prosegue in modo molto positivo. Un settore in cui, com'è noto, l'Italia eccelle in Europa. Nel 2022 è ...È quanto emerge dai risultati dell'assemblea annuale di Cial - Consorzio Nazionale, tenutasi lo scorso 12 maggio a Milano. ( VIDEO ) Numeri importanti che hanno consentito di ...A margine dell'assemblea annuale Cial, il Consorzio nazionale, durante la quale sono stati presentati i dati relativi alle performance del 2022, è intervenuta Giuseppina Carnimeo, direttore generale Cial. LE ULTIME NOTIZIE

Imballaggi in alluminio, nel 2022 avviato a riciclo il 73,6%

MILANO (ITALPRESS) – Nel 2022 è stato avviato a riciclo il 73,6% degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato (60.200 tonnellate) e con il recupero energetico, il totale di quelli complessivamente recuperati.