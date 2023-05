Il Tour De France dedica uno speciale a Silvia Persico

(Di martedì 16 maggio 2023) La home page del sito ufficiale delDedi martedì 16 maggio èta alla ciclista bergamasca. La ciclista di Cene è stata protagonista di unosui canali ufficiali della corsa. La venticinquenne si è imposta sul palcosenico della Grande Boucle nel 2022, quando ha sfiorato la vittoria nella seconda tappa alla sua prima partecipazione, arrivando ad un passo dalla gigante Marianne Vos, che è “il suo idolo, mi ha ispirato a diventare una ciclista e ora gareggiare con lei è”. “Ho iniziato ad andare in bicicletta a 7 anni” raccontanello, ricordando gli inizi vedevo tanti bambini che andavano in bicicletta e ho chiesto a papà di prendermene una”. Ora a 26 anni da compiere il 25 ...

Completa la collezione di successi nei 'Grandi Giri' (sei alla Vuelta e due alde) il trentenne Cort: "Non ho mai provato una tale stanchezza in bicicletta, complice il freddo e le ..."Sono estremamente felice di completare questo tris, vincendo una tappa del Giro d'Italia dopo averlo fatto aldee alla Vuelta. E' stato uno dei giorni più difficili che ho trascorso in ...... il vincitore Magnus Cort Nielsen ha detto: 'Sono estremamente felice di completare questo tris, vincendo una tappa del Giro d'Italia dopo averlo fatto aldee alla Vuelta. E' stato uno ...

Dal Giro al Tour de France. Lo sforzo è nulla, senza un cantore che crei la leggenda Il Foglio

Rimani aggiornato sul mondo del Ciclismo Maschile e Femminile: tutte le Notizie su Grandi Classiche e Corse di bici a Tappe, con classifiche aggiornate - Pagina 152.Novafeltria va in ’fuga’ e diventa il primo comune del Riminese a tingersi di giallo per salutare il Tour de France, che passerà anche sulle sue strade. Da qualche giorno sono affissi i cartelli di in ...