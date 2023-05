... quella che porterà alla sfida contro la Fiorentina: Juric prepara lo scontro diretto contri i viola fissato per domenica alle 15 allo stadio Olimpico Grande. Da valutare le condizioni di ...Il faentino, di casa allo Sporting (dove si), ha risolto con il punteggio di 6 - 2 6 - 3 il ...ceco è partito da Roma con in tasca la possibilità di diventare il favorito per il titolo a, ...Il giocatore di Biella, giunto adopo aver ben figurato agli Internazionali BNL d'Italia (si ... faentino che siproprio al Circolo della Stampa Sporting. L'altro derby del turno decisivo ...

Il Torino si allena con 200 tifosi, da valutare Sanabria - Piemonte Agenzia ANSA

Il Torino si è ritrovato al Filadelfia, i granata si stanno allenando davanti a circa 200 tifosi presenti sulle tribune del quartier generale. E' la prima seduta di una settimana molto importante, ...