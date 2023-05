Il telescopio JWST guarda dritto nell’Occhio di Sauron

Crediti: Nasa, Esa Un altro bel colpo messo a segno dalspaziale James Webb , questa volta rimanendo molto vicino alla Terra. Usando lo strumento NirSpec (Near - Infrared Spectrograph) di ...Ilha osservato in particolare la cometa 238P/Read (conosciuta anche come P/2005 U1) per studiarne caratteristiche e composizione quando si trovava a 300 milioni di chilometri dal. ...Nel corso delle ultime settimane molte notizie legate alspaziale James Webb erano in relazione o esopianeti o sistemi planetari in formazione. Per esempio, grazie al, sono stati rilevati dischi di polvere nel sistema protoplanetario che ...

Osservando un pianeta roccioso a 26 anni luce di distanza, il James Webb Space Telescope (JWST) ha individuato segni di vapore acqueo. Sarebbe la prima volta che gli astronomi riescono a… Leggi ...Per la prima volta, grazie al telescopio spaziale James Webb, è stata rilevata la presenza di vapore acqueo attorno a una cometa nella fascia principale degli asteroidi – la cometa 238P/Read – conferm ...