... precisando che la missione internazionale è promossa non solo dal, ma anche da Zambia, ... Leggi anche Ucraina,Wagner: "Cittadino Usa morto in battaglia a Bakhmut" Ucraina, Kiev sotto ...Il piano di pace è sostenuto anche daidi Senegal, Uganda, Egitto, Repubblica del Congo e ... Negli ultimi giorni ilè stato coinvolto in una polemica sul fatto che avesse permesso a un ...... e a fornire servizi di implementazione e assistenza ai clienti MetaVision™ in. In qualità di distributore di dispositivi medicinel settore dell'assistenza critica e di ...

Il Sudafrica: leader africani da Putin e Zelensky per discutere di pace in Ucraina Globalist.it

l presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin e l'ucraino Volodymyr Zelensky hanno concordato di incontrare un gruppo di leader africani per discutere u ...A farlo sapere il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa: "Ho presentato l'iniziativa a nome di Zambia, Senegal, Congo, Uganda, Egitto e Sudafrica. Entrambi i leader c... (© 9Colonne - citare la fonte ...