ROMA - Situazione disastrosa in casa, club della massima serie svizzera molto vicino alla retrocessione. Troppo pesante l'ultima sconfitta sabato scorso contro il Servette , un umiliante 5 - 0 che ha lasciato scorie pesantissime.

Il Sion affonda, duro attacco a Balotelli: "Uno zombie" Corriere dello Sport

L'ex azzurro, tra l'altro capitano, non riesce ad incidere nella squadra svizzera che ora rischia la retrocessione in serie B