Il Savio è esondato a Cesena Il ciclone porta il caos su Rimini e Riccione VIDEO

Leggi su agi

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - L'ondata di maltempo sull'Italia è destinata a persistere almeno fino al weekend e oggi potrebbe causare problemi soprattutto in Emilia-Romagna, dove è scattata un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna, con le scuole chiuse da Ravenna a Bologna. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per altre tre regioni, Marche, Sicilia e Campania, e gialla per 10, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Sotto osservazione ci sono soprattutto il Ravennate e la Romagna, il Bolognese, la pianura modenese, le zone collinari e montane dell'Emilia centrale. Il cumulo di acqua nelle 48 ore potrebbe raggiungere il valore complessivo di 150 millimetri di pioggia con le precipitazioni che continueranno fino a domani. Martedì #16maggio#allertaROSSA in Emilia-Romagna#allertaARANCIONE in Emilia-Romagna, ...