Il Real Madrid perde una causa da 400 milioni con il fondo Mubadala

(Di martedì 16 maggio 2023) Brutte notizie per ile per Florentino Perez che ha fatto della riquilificazione del Santiago Bernabeu un vanto a livello internazionale....

Il livello di "pulizia" deldi Vinicus e soprattutto del Manchester City di Guardiola è lontano, ma non siamo così brutti come pensiamo e ci piace masochisticamente raccontare. In campo ..."E' incredibilmente buono", il commento del norvegese che domani proverà a trascinare il City nella semifinale di ritorno di Champions contro il. Il tutto quasi a voler confermare le voci ...Non tutte le strade portano a Istanbul, ma un paio sì: una direttissima, con decollo da Manchester o da(il biglietto verrà staccato domani). E un'altra con partenza da Milano e che porterà in Turchia dopo aver fatto alcune deviazioni: il Milan, in particolare, era finito fuori dai radar europei ...

Durante il derby di Madrid under 19 il tecnico ha avuto un duro faccia a faccia con l'ex compagno di squadra ai tempi del Liverpool e ora tecnico del Real Madrid under 19 Alvaro Arbeloa. El niño ha ..."Ripugnanti", "Orribile", "Sembrano feci". Sono alcuni dei commenti sui social dopo che il superbomber del Manchester City Erling Haaland ha condiviso una foto, diventata virale, di un suo "disgustoso ...