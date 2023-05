Il Ponte sullo Stretto va avanti con Fiducia Salvini in pressing per l' opera

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 maggio 2023) Il governo vuole mettere lasul decreto legge per la realizzazione del. Ieri il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha chiesto in Aula alla Camera di votare lasul testo. Votazione che si terrà oggi per appello nominale a partire dalle 12, prima ci saranno le dichiarazioni di voto a partire dalle 10.30, mentre dalle 13 alle 20 è prevista la votazione degli ordini del giorno; si potrà andareanche dalle 21 alle 24. Mentre nella seduta di domani alle 10.30 si terrà il voto finale dopo le dichiarazioni di voto a partire dalle 9. Matteoha dichiarato che vuole andare fino in fondo: «Il mio Ministero è quello che ha più soldi dei fondi europei: li voglio spendere tutti, fino all'ultimo euro, e spenderli ...