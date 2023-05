Il piacere di fare la pipì | Malika Ayane senza filtri | la rivelazione della cantante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di confessioni per. Lasi racconta in occasione dell'uscita del suo primo libro, Ansia da Felicità, pubblicato da Rizzoli. Un libro molto intimo, in cui l'artista si confessatroppi. E così, nel lungo colloquio, La Stampa le fa notare come l'amore "nei suoi racconti è spesso fonte di frustrazione". Larisponde: "Durante il lockdown ho scritto una canzone, che i discografici non hanno apprezzato. Diceva 'l'amore è una possibilità, non l'unica'. Mi chiedo che senso ha pensare solo alla monogamia", piazza subito la prima bomba. E ancora, riferendosi alla monogamia, aggiunge: "Abbiamo intorno la palese dimostrazione che non funziona. Le coppie scoppiano. Ci sono quelli che si separano da dio, ma ne ho conosciuti pochi. Di solito avviene il ...