“Il mio compagno non vuole figli | siamo destinati a lasciarci?”

(Di martedì 16 maggio 2023) Buongiorno dottoressa, le scrivo per un grande dilemma che vivo ormai da qualche anno. Convivo con il mioda un paio di anni, e abbiamo entrambi 34 anni. Ciincontrati a 30 anni e lui, fin da subito, mi ha detto di non voler diventare padre. All’epoca del nostro incontro non ci pensavo neanche a una gravidanza, ma da un paio di anni comincio a sentire molto vivo il desiderio di maternità. Mi trovo quindi a vivere in un limbo: amo molto il mio, ma so che se continuassi a stare con lui il mio desiderio non vedrebbe mai la luce. Cosa posso fare? Provare a convincerlo? Di fronte a un sentimento così divisivo? La ringrazio moltissimo per la risposta che vorrà darmi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

...Paone si è rifiutato di restare in gioco ed ha abbandonato l'isola per stare accanto al. '...e sa essere padre e madre di questa bambina in un modo meravigliosamente dolce e attento e il......quale però a Bagno a Ripoli ricordano anche una forzata esibizione nel karaoke insieme al... così giovane, non conosce bene ancora bene la storia del tennis ungherese quando dice: "Il...Tra l'altro la nostra famiglia è già abbastanza numerosa: con noi vivono i miei due gatti e - spesso - anche il figlio 11enne del, nato da una sua precedente relazione'. Ad oggi però non ...

«Il mio compagno dice che amerà sempre di più il suo primo figlio (avuto con l'ex) rispetto ai nostri. Sto pen leggo.it

La mia ex era già maggiorenne ... Alessandro Cecchi Paone si è rifiutato di restare in gioco ed ha abbandonato l'isola per stare accanto al compagno. «Lui e lei sono tanto legati. Io l’ho conosciuta ...«Potete venire a salvare la mia mamma». Con una telefonata due bambini sono riusciti a interrompere anni di violenza. Violenza quotidiana che il padre esercitava sulla moglie ...