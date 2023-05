“Il Milan non vince nemmeno se…” | la sentenza di Cassano fa tremare l’Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Antonionon è esattamente un mago dei pronostici. La maggior parte delle volte che l’ex calciatore di Bari Vecchia si lancia in una previsione, infatti, accade l’opposto. E ormai la situazione è risaputa, tanto che lo stessoammette che spesso succede il contrario di quanto aveva pronosticato. I tifosi delsono quindi avvertiti. In vista della semifinale di ritorno di Champions League fra Inter e, infatti, l’ex di entrambe le squadre, nel consueto appuntamento della BoboTv su Twitch, ha pronosticato un facile passaggio del turno dei nerazzurri. “deve giocare in 7 per farre il, devono essere della Primavera e i rossoneri rischiano di non farcela. – ha dichiarato– Con o senza Leao sono troppo ...