Il maltempo si abbatte su Romagna e Marche | evacuate 900 persone A Riccione allagato il pronto soccorso Video

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag – Ilnon dà tregua allae colpisce pesantemente anche le. Dopo i nubifragi e le inondazioni dei giorni scorsi, è di nuovo scattata l’allerta massima.900, la maggior parte (528) nel Ravennate. Duecentoin provincia di Bologna, 164 nel Forlivese-Cesenate, 10 nel Modenese e tre nel Reggiano. Ora si teme per le piene dei fiumi e per le frane in Appennino. Sul territorio sono state mobilitati centinaia di volontari della Protezione civile dell’Emilia, oltre ai 927 volontari delle colonne mobili del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e di organizzazioni nazionali. Preoccupano peraltro le previsioni meteo, con il Centro funzionale nazionale che conferma ...

Al Sud e sulla Sicilia condizioni di fortesu gran parte dei territori. Questa mattina si sono registrati forti precipitazioni su Campania, Basilicata e Nord della Puglia, mentre il tempo ...A causa del forte, evacuazioni per ora preventive hanno preso il via nella serata di ieri nelle zone dell'Emilia - Romagna già colpite dall'alluvione di due settimane fa. A Faenza sono 450 le persone che hanno ...Con il ciclone d'aria fredda partito dalla Tunisia, ha fatto ufficialmente ingresso sull'Italia la tempesta 'Minerva' , e le previsioni parlano di sette giorni di pioggia ea risalire lo Stivale, da sud verso nord - est. Occhi puntati sugli argini di fiumi e corsi d'acqua, specie nei territori appena andati sott'acqua in Emilia Romagna dove - dopo una conta dei ...

Emergenza a Riccione: "Non uscite di casa". Auto bloccate nei sottopassi, due disabili salvati in extremis con i gommoni. Sindaco di Senigallia: "Salite ai piani alti" ...La spiaggia di Riccione non esiste più. Il forte maltempo che si è abbattuto sull’Emilia Romagna ha colpito anche le cittadine costiere e il mare ha eroso metri e metri di spiaggia. «Qui avevano appen ...