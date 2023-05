Il maltempo imperversa in Emilia-Romagna e Marche Paura per i fiumi | rischio esondazioni

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo le forti precipitazioni cadute nellee in particolare nell'Anconetano, a Senigallia un fosso - il Sant'Angelo - è uscito dall'alveo in via Rovereto a Senigallia, già colpita dall'alluvione...

Lo ha spiegato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, in un punto sulnella zona. Gli evacuati riguardano anche il territorio di Mercato Saraceno. "E' la situazione più critica, ci sono cantine ...Strade allagate, infiltrazioni d'acqua e pezzi di intonaco caduti: ilche in queste oresoprattutto in Sicilia Occidentale non ha risparmiato Palermo e la provincia. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo e provincia a causa del ...A causa delchesu Roma, è stata cancellata la sessione serale al Foro Italico. Domani il programma inizierà regolarmente alle ore 11. Niente derby notturno, dunque, tra Musetti e Arnaldi . La ...

Dopo le forti precipitazioni cadute nelle Marche e in particolare nell'Anconetano, a Senigallia un fosso - il Sant'Angelo - è uscito dall'alveo in via ...Torna la preoccupazione a via Aurelio Saffi a Bologna a causa della possibile esondazione del torrente Ravone per il maltempo.