Il maltempo flagella Emilia Romagna e Marche

(Di martedì 16 maggio 2023) Alle 4 del pomeriggio Cesena è sott'acqua, il fiume Savio esce dagli argini trasforma le strade in laghi "abbandonate i piani terra e gli scantinati, andate ai piani alti" aveva avvisato il sindaco ...

Una tregua dale' attesa per giovedi.Allerta anche nelle Marche Ill'Italia provocando gravi danni. In Emilia Romagna nubifragi e frane, nel ravennate 740 persone evacuate. Circolazione dei treni sospesa tra Pesaro e Bologna. Allerta anche nelle ...Frana a Rocca Santa Maria, evacuate 3 abitazioni Una frana si sarebbe registrata nelle scorse ore e a causa del fortea Rocca Santa Maria e Serramazzoni, in provincia di Modena. La questione ...

Maltempo flagella in Centro Italia: le immagini drammatiche Virgilio Notizie

ROMA (ITALPRESS) – L’ondata di maltempo continua a flagellare Emilia-Romagna e Marche: nelle ultime ore è esondato il fiume Savio a ...Italia flagellata dal maltempo con esondazioni, allagamenti e frane segnalate da Nord a Sud. Esondano fiumi e torrenti in Emilia Romagna ...