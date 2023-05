Il maltempo durerà fino al weekend

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Vortice depressionario in azione sul Mediterraneo centrale con minimo di pressione al suolo sull'Italia. Questo porta piogge e temporali diffusi sulla Penisola, con possibilità anche di nubifragi specie sull'Emilia Romagna. Nei prossimi giorni la situazione andrà lentamente migliorando ma le condizioni meteo resteranno instabili e gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non mostrano alcuna significativa fase asciutta all'orizzonte. Anche per il prossimo, infatti, potremmo avere la formazione di un nuovo minimo di bassa pressione sulla nostra Penisola con precipitazioni diffuse. Oltre alavremo anche clima molto fresco con temperature di diversi gradi al di sotto delle medie nei prossimi giorni. Previsioni meteo per oggi: Al nord Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con piogge su Emilia Romagna, ...

Quasi mille evacuati, fino a quandoPioggia e freddo 'ancora per una settimana'. Le previsioni Il salvataggio La donna chiedeva aiuto, con in braccio la bambina, perché non riusciva ...Le previsioni prevedono che ilcontinui anche nei prossimi giorni, ragione per la quale l'allerta rossaalmeno fino a domani. A Cesena, nel pomeriggio, è esondato in centro il fiume ...L'allerta arancione è iniziata oggi ealmeno fino alle 16 di domani nelle seguenti zone: ... La causa delrimane l'area di bassa pressione che porta masse d'aria di origine polare fino ...