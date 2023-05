Il maltempo colpisce l' Emilia Romagna | strade come fiumi pesci compresi

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilsi abbatte in un'ampia zona dell'Italia in particolare in. Esondato il fiume Savio a Cesena: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua. In atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei vigili del fuoco.

commenta Ill 'Italia da nord a sud almeno fino alla fine della settimana. Nella giornata di martedì è scattata l' allerta rossa in Emilia - Romagna per rischio idraulico e idrogeologico: oltre ...Ill'Italia. Strade come fiumi a Pesaro alle prese con una pesante ondata di pioggia. 'La situazione è critica. Il torrente Genica è uscito in più punti, causando allagamenti in ...Ilsenza sosta l'Emilia - Romagna e Marche. In Emilia la pioggia continua a scendere senza sosta. In pianura si sono ingrossati i fiumi e secondo i tecnici siamo di fronte ad una ...

Il maltempo colpisce le Marche, a Pesaro esonda il torrente Genica ... Dire

Nelle Marche una forte ondata di maltempo con pioggia e vento ha violentemente colpito la provincia di Pesaro e Urbino. Situazione ...PESARO – «Le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse anche domani, 17 maggio 2023. Le previsioni sono negative, ...