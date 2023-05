Il Gruppo SMET in prima linea nell’incontro a Caserta dedicato all’Intelligenza Artificiale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSolo il 6,2% delle imprese italiane utilizza sistemi di Intelligenza, contro una media dell’Unione europea Ue dell’8%. Il Mezzogiorno fa meglio del resto del Paese e si alai valori europei arrivando al 7,6%. La percentuale di piccole aziende si attesta al 5,3%, contro il 24,3% delle grandi imprese. Nel 2021 il mercato digitale in Campania ha superato i 4,6 miliardi di euro con una crescita del 4,6% rispetto al 2020. La percentuale di imprese regionali con almeno un livello base di digitalizzazione è ancora inferiore alla media nazionale, ma è cresciuta del +13,3% nel 2022, con un incremento molto superiore a quello italiano (9,6%). Nel rapporto Anitec – Assinform “Il Digitale in Italia 2022”, si evidenzia come nel 2021 il mercato digitale in Campania abbia superato i 4,6 miliardi di euro con una crescita ...