Il cuore fermo da 20 minuti poi il trapianto. "Una nuova pagina di storia"

Trapianto di unda 20 minuti 'Questo risultato straordinario potrebbe portare ad un incremento del 30% nel numero dei trapianti, in un arco di tempo relativamente breve', ha spiegato ...... A Padova, primo trapianto in Italia di unda 20 minuti, ripartito dopo 44 minuti di ischemia. Non ...- - > équipe al lavoro all'Ospedale di Padova - ANSA / Ufficio stampa Azienda Ospedale Università di Padova . Unda 20 minuti, da un donatore ormai deceduto, ha ridato la vita a un uomo che attendeva il trapianto, condannato altrimenti dalla malattia cardiaca. Non è fanta - medicina, ma ciò che l'...

Padova, primo trapianto da donatore cadavere a cuore fermo TGCOM

Questo risultato straordinario potrebbe portare a un incremento del 30% nel numero dei trapiantati, in un arco di tempo relativamente breve ...In passato era accaduto che fossero stati eseguiti trapianti con cuore ”fermo” da pochi minuti. Ma la legge italiana, in questi casi, prescrive che il prelievo da cadavere possa avvenire solo quando ...