Il contagio cinese colpisce le amministrazioni locali. Le scuole finiscono all’asta

(Di martedì 16 maggio 2023) Adesso sta succedendo per davvero. Nella lontana e remota provincia, l’economia comincia a sgretolarsi, un pezzo alla volta. Non è la prima volta che dagli angoli dell’ex Celeste Impero arrivano segnali di cedimento strutturale. L’immenso debito accumulato dalleha negli anni imbalsamato lo spazio finanziario dei territori, impedendone gli investimenti: dall’edilizia, passando per le infrastrutture e i rimborsi delle rate legate ai mutui concessi dalle banche. Un avvitamento che nel tempo è diventato letale e che ora rischia di compromettere la già fragile ripresa(è un miracolo se Pechino riuscirà a rispettare il target posto a inizio anno del 5%, nel 2023). Adesso i nodi cominciano ad arrivare al pettine. Molte, infatti, ...

... nel marmeridionale , per affermarne la sovranità contesa da Pechino. La Guardia costiera ... Kamal Shah, dell'Unicef, riferisce che ilè avvenuto nella provincia orientale di Nangarhar. ...Insomma, i nemici non sono solo i fattori di. La chiave è lo stile di vita". Ruffini mette ...di un processo democratico ha ritardato (e nascosto) il problema del Covid nato in mercato, ......a sottoporsi con urgenza ad altrettanti test per certificare ufficialmente l'avvenutoo, ... Ma devo dire che neanche il governoalle prese con la pandemia o quello russo alle prese con ...

Ancora non sappiamo la ragione del grosso aumento di esportazioni italiane in Cina Il Post

Adesso sta succedendo per davvero. Nella lontana e remota provincia cinese, l’economia comincia a sgretolarsi, un pezzo alla volta. Non è la prima volta che dagli angoli dell’ex Celeste Impero arrivan ...che i medici cinesi starebbero prescrivendo ai pazienti che temono il contagio, dopo che la Cina ha abbandonato la sua politica di restrizioni molto dure, la cosiddetta politica “zero Covid”. Quella ...