Il Comune di Napoli mette in vendita lo stadio Maradona

(Di martedì 16 maggio 2023) Alla vigilia della discussione per il rinnovo della convenzione con il presidente De Laurentiis, loè stato ufficialmente messo indaldi. Loè tra gli immobili della cui dismissione si occuperà una nuova società partecipata deldi. Notizia che, alla vigilia della discussione per il

Ilaveva avvisato i cittadini dicendo di allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani ... Allerta arancione anche in Campania: qui, a, il sindaco Gaetano Manfredi ha ordinato la chiusura ...... tra i " Borghi più belli d'Italia ", con il suo castello, con il patrocinio deldi Gesualdo ... un duplice omicidio che sconvolse ladel 1590. Dal castello di Gesualdo Carlo Gesualdo si ..., secondo il, il 39% dei 5.267 bambini e ragazzi assistiti dai servizi sociali ha subito maltrattamenti , spesso in famiglia. La Casa del sorriso disi trova nel quartiere San ...

Comune Napoli, quella mania di pulire gli uffici che insospettisce l'Anac La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E da dove poteva partire il Festival dei cinque colori se non da Napoli, cioè dalla Campania ... vede il coinvolgimento del Comune e dell’università Federico II, oltre alla partecipazione di ...